سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي بمعدل 6 قروش في جميع البنوك.
وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- المصرف المتحد:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.62 للبيع، و57.06 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.51 للبيع، و59.00 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.62 للبيع، و59.45 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.51 للبيع، و59.10 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 61.63 للبيع، و58.49 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.57 للبيع، و57.62 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.44 للبيع، و58.58 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.79 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.57 للبيع، و58.59 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.