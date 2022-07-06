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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

ارتفع سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي بمعدل 6 قروش في جميع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • المصرف المتحد:

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سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.62 للبيع، و57.06 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.51 للبيع، و59.00 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.62 للبيع، و59.45 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.51 للبيع، و59.10 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 61.63 للبيع، و58.49 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.57 للبيع، و57.62 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.44 للبيع، و58.58 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.79 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.57 للبيع، و58.59 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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