سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع بمعدل من 9 إلى 13 قرشًا في بعض البنوك، وانخفض بنفس المعدل في البعض الآخر.
وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- المصرف المتحد:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.33 للبيع، و56.69 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.26 للبيع، و58.69 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.35 للبيع، و59.07 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.19 للبيع، و58.73 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 60.32 للبيع، و58.09 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.33 للبيع، و57.41 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.16 للبيع، و58.32 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.69 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.22 للبيع، و58.21 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.