سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع بمعدل من 9 إلى 13 قرشًا في بعض البنوك، وانخفض بنفس المعدل في البعض الآخر.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.33 للبيع، و56.69 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.26 للبيع، و58.69 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.35 للبيع، و59.07 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.19 للبيع، و58.73 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 60.32 للبيع، و58.09 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.33 للبيع، و57.41 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.16 للبيع، و58.32 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.69 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.22 للبيع، و58.21 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.