سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من 5 إلى 10 قروش فقط في عدد من البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.20 للبيع، و56.69 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.21 للبيع، و58.64 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.23 للبيع، و59.07 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.21 للبيع، و58.73 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 60.31 للبيع، و58.09 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.23 للبيع، و57.27 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 63.99 للبيع، و58.17 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.06 للبيع، و58.58 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.16 للبيع، و58.21 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.