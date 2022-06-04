سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس، نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 60.96 للبيع، و56.30 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 60.90 للبيع، و58.40 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 60.99 للبيع، و58.66 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 60.89 للبيع، و58.43 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 60.97 للبيع، و57.58 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 60.96 للبيع، و57.04 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 63.83 للبيع، و58.02 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 60.96 للبيع، و58.48 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 60.96 للبيع، و57.81 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.