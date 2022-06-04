سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس، نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- المصرف المتحد:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 60.96 للبيع، و56.30 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 60.90 للبيع، و58.40 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 60.99 للبيع، و58.66 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 60.89 للبيع، و58.43 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 60.97 للبيع، و57.58 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 60.96 للبيع، و57.04 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 63.83 للبيع، و58.02 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 60.96 للبيع، و58.48 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 60.96 للبيع، و57.81 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.