سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20 مايو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 أمام الجنيه المصري على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 59.72 للبيع، و55.18 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 59.66 للبيع، و57.22 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 59.80 للبيع، و57.53 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 59.66 للبيع، و57.24 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 59.80 للبيع، و56.75 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 59.72 للبيع، و55.86 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 63.85 للبيع، و57.12 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 60.45 للبيع، و58.98 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 59.72 للبيع، و56.69 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.