دينا الشربيني: هعتزل في سن معين.. ودي كانت رغبة بابا الله يرحمه

أجرت الفنانة دينا الشربيني، حوارًا صحفيًا مع مجلة “سيدتي” كشفت خلاله الكثير من الأسرار بشأن حياتها الشخصية والفنية.

حيث أعلنت لأول مرة أن تعيش قصة حب في الوقت الحالي، دون أن تكشف تفاصيل هذه القصة أو هوية الشخص الذي ترتبط به، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكلل بالنهاية السعيدة فقط.

وعن طريقة تعاملاها مع الشائعات، قالت دينا الشربيني، أنها تواجه الشائعات بالتجاهل التام، مؤكدة أن الشخص الذي ينظر خلفه قد يتعثر، ومع المرور الوقت سيعرف الجمهور كل شيء.

وفجرت دينا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اعتزالها الفن، حيث قالت: “هعتزل في سن معين بس لسه بدري ع الموضوع ده.. ودي كانت رغبة بابا الله يرحمه.. إني اعتزل في وقت الجمهور يفتكرني فيه بشكل كويس وإني أفضل محافظة على مستوايا وأقدم أعمال مميزة يفتكرني الجمهور بيها.. بس لحد دلوقتي ما أعرفش أمتى ممكن أخد القرار ده”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني، مسلسل “كامل العدد” الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي عبر منصة “شاهد VIP” وحقق نجاحًا كبيرًا.

“كامل العدد” هو مسلسل اجتماعي كوميدي مكون من 15 حلقة فقط، بطولة: دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وأحمد جمال سعيد، وجيهان الشماشرجي، ومصطفى درويش، وسمر علام، وأحمد كمال، وتميم عبده، وسيليا محمد سعد، وعمرو جمال، من تأليف: يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج: خالد الحلفاوي.