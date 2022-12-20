نصيحة دينا لإنقاص الوزن: اللي ميعرفش يعمل رياضة يرقص

أثارت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، ضجة كبيرة بسبب التصريحات التي أدلت بها بشأن دور الرياضة في الحفاظ على رشاقة الجسم والتخلص من الوزن الزائد، وذلك على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز ديرجست، الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ووجهت دينا، نصيحة للسيدات لإنقاص الوزن، في تصريحات لبرنامج “عرب وود” الذي يذاع عبر قناة “روتانا سينما”، قائلة: “رياضة ونقفل بوقنا والحياة تمشي واللي ميعرفش يعمل رياضة يرقص”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا، في السينما فيلم “هاشتاج جوزني” الذي عرض في نوفمبر الماضي.

“هاشتاج جوزني” هو فيلم كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الدي چي (فارس) الذي يتعرض لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات؛ لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

بطولة: أمير المصري، ومايان السيد، ودينا، وصابرين، وإسلام إبراهيم، وبيومي فؤاد، وريهام الشنواني، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، من تأليف: محمد سمير مبروك، وإخراج: عصام نصار.