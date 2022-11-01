“بعد وفاته”.. معلومات قد لا تعرفها عن الشيف أسامة السيد
رحل عن عالمنا أمس الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، الشيف أسامة السيد، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد تردد شائعات حول تدهور حالته الصحية نتيجة اختفاءه لفترة طويلة.
ويعد الشيف أسامة، واحد من أشهر الطهاة في العالم العربي، منذ أوائل التسعينيات التي شهدت تقديمه أول برنامج طبخ على الفضائيات العربية وهو برنامج “بالهنا والشفا”.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الشيف الراحل أسامة السيد:
- طباخ وشيف مصري/ أمريكي.
- مواليد 10 مارس 1957.
- اسم الولادة: أسامة عبد المحسن السيد.
- اهتم بالطبخ منذ صغره.
- في عام 1979 تخرج من معهد الفنادق بالقاهرة.
- بعد تخرجه عمل بنفدق هيلتون رمسيس الشهير.
- سافر بعدها إلى أمريكا في أوائل الثمانينيات.
- في 1981 أصبح رئيسًا للطهارة في في مطعم “SerbianCrown” وهو أحد أرقي المطاعم الفرنسية/الصربية بواشنطن.
- في 1982 درس فن الطهي الفرنسي الكلاسيكي وفن التجميل بالسكر والشيكولاتة والثلج، في L’Academie de Cuisine بولاية ميريلاند
- في 1983 أصبح رئيسًا للطهاة ومسئولًا عن المطبخ في شركة “Braun’s Fine Caterers” المسئولة عن إعداد الحفلات الخاصة للبيت الأبيض.
- في 1986 شارك في تأسيس شركة “Hyatt Management Group” التي كانت تدير عدة مطاعم وشركات متخصصة في الحفلات بأمريكا.
- في أواخر الثمانينيات عمل مع شركة “Martin’s Incorporated” وهي أحد أكبر شركات الحفلات الخاصة وتنسيق قوائم الطعام بأمريكا، والتي تولى رئاستها فيما بعد.
- قام بدراسة متخصصة في علم التغذية من جامعة كورنيل الأمريكية عام 1988.
- في نفس العام أسس شركة متخصصة في إنتاج برامج الطهي المصورة والمسموعة وطباعة الكتب المعنية بفنون الطهي وتقديم أفضل الاستشارات الغذائية.
- في 1991 قام بإنتاج وإعداد وتقديم برنامجه التليفزيوني الأول “بالهنا والشفا” الذي عرض أكثر من 1500 حلقة منه عبر قنوات إم بي سي و ANA الأمريكية.
- في 2001 قام بنشر كتابه الأول “بالهنا والشفا” والذي صدر من 6 طبعات، ومجموعة من شرائط الفيديو كاسيت بنفس الاسم.
- في 2002 قدم برنامجه الثاني “مطبخ سي السي” والذي عرض عبر قناة “دريم” مع بداية انطلاقها.
- في 2004 قدم برنامج “مع أسامة أطيب” والذي عرض عبر قناة “دبي” واستمر 9 سنوات.
- في 2007 قام بنشر كتابه الثاني “مع أسامة أطيب” وصدر منه 3 طبعات بنفس اسم برنامجه أيضًا.
- في 2014 تم اختياره ليكون رئيس ومشرف على مسابقة الطهى العالمية ببطولة دبى العالمية في الضيافة.
- في 2015 قدم برنامج “من مطبخ أسامة” والذي عرض عبر قناة “CBC سفرة”.
- أصدر كتاب متخصص تحت اسم “الحلويات الشرقية مع أسامة السيد” وضم الكتاب عددًا كبير من الوصفات باللغتين العربية والإنجليزية.
- حصد العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مجال الطهي.
- متزوج وله ثلاثة أولاد (آدم وعمر وسارة).
- رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ في 31 أكتوبر 2022.