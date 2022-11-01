“بعد وفاته”.. معلومات قد لا تعرفها عن الشيف أسامة السيد

رحل عن عالمنا أمس الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، الشيف أسامة السيد، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد تردد شائعات حول تدهور حالته الصحية نتيجة اختفاءه لفترة طويلة.

ويعد الشيف أسامة، واحد من أشهر الطهاة في العالم العربي، منذ أوائل التسعينيات التي شهدت تقديمه أول برنامج طبخ على الفضائيات العربية وهو برنامج “بالهنا والشفا”.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الشيف الراحل أسامة السيد: