“بعد انفصالها عن تامر حسني”.. معلومات قد لا تعرفها عن بسمة بوسيل

تصدر اسم مصممة الأزياء وخبيرة التجميل والمطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك بعد ساعات من إعلان انفصالها عن النجم تامر حسني.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن بسمة بوسيل: