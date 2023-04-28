“بعد انفصالها عن تامر حسني”.. معلومات قد لا تعرفها عن بسمة بوسيل
تصدر اسم مصممة الأزياء وخبيرة التجميل والمطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك بعد ساعات من إعلان انفصالها عن النجم تامر حسني.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن بسمة بوسيل:
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- ولدت في 10 مايو 1991، في مدينة القنيطرة المغربية.
- السن: (31 سنة).
- تهوى الغناء منذ الصغر.
- عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”.
- وصلت إلى التصفيات النهائية في البرنامج وأظهرت تفوقها على الجميع على مدار الموسم بالكامل، واحتلت المركز الثاني بتصويت الجمهور.
- كانت تحلم بالغناء مع تامر حسني، وتعرفت عليه أثناء زيارته للمغرب في إحدى حفلاته الغنائية.
- تحقق حلمها بمشاركة تامر، الغناء في دويتو “ما تسألنيش”، وهي إحدى أغنيات ألبوم “اللي جاي أحلى” الذي طرحه في صيف عام 2011، وحقق نجاحًا كبيرًا.
- بدأت التجهيز لألبومها الأول، بعد إقناع تامر، لأحد المنتجين بإنتاج ألبوم غنائي لها.
- في عام 2012 أعلن تامر زواجه منها.
- بعد زواجهما طلب تامر، من المنتج عدم طرح الألبوم الذي سجلته بالكامل، وقام بإلغاء عرض كليب “ما تسألنيش” الذي صوره معها على أحد اليخوت في مارينا، بعد طرح البرومو الرسمي على قناة “مزيكا”.
- أعلنت بسمة، اعتزال الغناء بعد عدة أشهر من زواجها.
- أثمر زواجها من تامر، عن إنجاب 3 أبناء (تاليا، وأمايا، وآدم).
- كانت الداعم الأول لزوجها، في جميع الأوقات، وكانت تحرص دائمًا على الاحتفال بنجاح ألبوماته وأفلامه وعيد ميلاده.
- اتجهت إلى مجال تصميم الأزياء، وأطلقت موقع رسمي خاص بتصميماتها.
- اقتحمت مجال التجميل، وأطلقت خط انتاج مستحضرات تجميل يحمل اسمها.
- في مارس 2020 أعلنت دخولها مجال الإخراج من خلال كليب لصديقتها المطربة علياء حسني، بعد دراسة الإخراج لمدة 3 سنوات من خلال كورسات في لندن.
- في مايو 2022 افتتحت شركتها المستقلة، وهنأها تامر حسني، من خلال نشر صورة تجمهما، وعلق عليها قائلًا: “مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح”.