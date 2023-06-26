بسنت السبقي: السبكي وعدني أكون نجمة أفلامه.. بس حصل خلاف

استضافت الإعلامية سارة نخلة، في أحدث حلقات برنامجها “فيس أوف” الذي يعرض عبر قناة “هي”، الفنانة الشابة بسنت السبقي، في لقاء مميز كشفت خلاله الكثير من الأسرار حول حياتها الخاصة ومشوارها الفني.

حيث قالت: السبكي وعدني إني أبقى نجمة من نجمات أفلامه.. ده حصل.. أشتغلت معاه في فيلم (أوشن 14).. لما شافني في فيلم (أهواك) فكرر أول ما شافني قالي بس إنتي نجمة الأفلام اللي جاية”.

وأضافت: “ونزلنا يوميها كنا بنصور في الغردقة أنا فاكرة إن إحنا وصلنا الفجر ما استناش لتاني يوم قالي تعالي ع الشغل هتمضي دلوقتي.. ومضيت ساعتها فيلم (أوشن 14) اللي هو مع مسرح مصر”.

وتابعت: “عملنا (أوشن 14) بعد كده حصلت مشكلة خلاف.. بس مش هقدر أقول.. وهو حد جميل أنا بحبه وهو راجل طيب جدًا”.

الجدير بالذكر أن فيلم “أهواك” هو فيلم رومانسي كوميدي تم عرضه في 20 سبتمبر 2015، من بطولة: تامر حسني، وغادة عادل، وانتصار، ومحمود حميدة، وأمل رزق، وأحمد مالك، وإلهام عبد البديع، وسعاد القاضي، وبسنت السبقي، وليلى عز العرب، وعفاف مصطفى، من تأليف: محمد سامي، ووليد يوسف، وإخراج: محمد سامي.

بينما فيلم “أوشن 14” هو فيلم كوميدي اجتماعي تم عرضه في 20 يناير 2016، من بطولة: عمر مصطفى متولي، وبيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وحمدي الميرغني، ونرمين ماهر، وبسنت السبقي، من تأليف: إيهاب بليبل، وأحمد مجدي، وعمرو بدر، إخراج: شادي الرملي.