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بسنت السبقي: بعمل أدوار إغراء محدش يعرف يعملها.. ومش بقلع هدومي

أسامة محمد

كشفت الفنانة بسنت السبقي، عن رأيها في حصر المخرجين لها في أدوار معينة، خلال لقائها مع الإعلامية سارة نخلة، في أحدث حلقات برنامج “فيس أوف” الذي يعرض عبر قناة “هي”.

بسنت السبقي: بعمل أدوار إغراء محدش يعرف يعملها.. ومش بقلع هدومي

حيث قالت: “والله أنا لحد دلوقتي مش عارفة.. مش عارفة ممكن ناس تقول ملامح وشي حادة فعندي النظرة الحادة إن أنا ممكن أبقى كيوت وبعد كده أتحول.. والله أنا مش عارفة.. الشخصية بتاعت فيلم (أهواك) هو ميكس ما بين الست المعاصرة في بتبقى الفجة أنا ست.. لكن هي دي كانت واحدة رياضية”.

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وأضافت: “أنا بحب الأدوار دي.. أصل أنا مش بقلع هدومي الفكرة كلها إن أنا متأكدة إن محدش هيعرف يعمل الدور ده.. مش غرور بس أنا عارفة إن هو لو طلع من حد تاني هيطلع بشكل عادي.. بس هو الناس عارفة فيه نظرات معينة الحدة.. فمش ببقى متضايقة”.

بسنت السبقي، هي ممثلة مصرية من مواليد 1 ديسمبر 1995، وعمرها حاليًا 28 سنة، بدأت مسيرتها كمقدمة برامج سياسية، قبل أن تتجه إلى التمثيل من خلال عدد من الأدوار الصغيرة.

شاركت بسنت، في عدد من الأعمال المميزة أبرزها: أفلام: “بابا، وأهواك، وكنغر حبنا، وأوشن 14″، ومسلسلات: “بيت العيلة ج1، وآدم، والبلطجي، ودكتور أمراض نسا، وحكايات بنات ج2، وابن أصول، ونسل الأغراب، ودوبامين”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بسنت السبقي، مسلسل “عملة نادرة” للنجمة نيللي كريم، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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