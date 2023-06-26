بسنت السبقي: لما كنت مخطوبة لتامر حسني طلب مني أقعد من الشغل

حلت الفنانة بسنت السبقي، ضيفة على الإعلامية سارة نخلة، في أحدث حلقات برنامج “فيس أوف” الذي يعرض عبر قناة “هي”.

وكشفت بسنت، خلال اللقاء الكثير من الأسرار حول حياتها الخاصة ومشوارها الفني، حيث قالت: “كنت مذيعة بقدم برامج سياسية.. دي أول حاجة في مشواري عامة.. دي أول حاجة أشتغلها في حياتي”.

وعن سبب عدم استكمال رحلتها في مجال تقديم البرامج، وتوقفها عن الظهور الإعلامي لعدة سنوات، قبل العودة من جديد كممثلة، قالت بسنت: “السبب إن أنا ارتبطت كنت مخطوبة وكان خطيبي ساعتها رافض تمامًا إن أنا أشتغل في الميديا.. كنت ساعتها لسه مراسلة ومذيعة فهو كان رافض تمامًا فوافقته ع الرأي وما كملتش في الشغل”.

وأضافت: “كنت ساعتها صغيرة ومش فاهمة ومش مستوعبة وما كنتش لسه.. وهو حد معروف وبيغني.. بس هو على فكرة أنا وهو أصدقاء جدًا وأشتغلنا مع بعض.. ودي مش إشاعة دي حقيقة.. تامر حسني”.

وتابعت: “هو ما كانش له رغبة إن أنا أشتغل هو ما بيحبش إن حد ممكن يبقى فيه مواعيد متأخرة حد يضايقني حد يزعقلي والموضوع جه فجأة في أسبوع إحنا ارتبطنا.. ودلوقتي ما بينا كل احترام وهو من البني آدمين اللذاذ المحترمين.. وجت صدفة إني أشتغل معاه في مسلسل (آدم) وكان فيه وقت كبير أوي في الوقت ما بين الانفصال وإني أبقى معاه في المسلسل وكان متفاجئ لما شافني كممثلة”.