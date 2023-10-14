“جالي عروض من الجنسين”.. باميلا الكيك عن سبب رفضها الزواج: «أنا حبي من السماء ومش بفكر في نفسي الصغرى الدنياوية النرجسية»

أثارت الفنانة الجميلة باميلا الكيك، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما صرحت بأنها سهلت الطريق على الفنانات اللبنانيات، حتى يُقدمن القبلات بالدراما اللبنانية وغيرها من الجوانب الدرامية، وأشارت بأنها تلقت أول قبلة لها حينما كان عمرها 19 عام.

صورة مجمعة للفنانة اللبنانية باميلا الكيك من حسابها الرسمي على "تيك توك"، وصورة لها من مسلسل "حرب الورود"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “كتير هالقد”، والذي يقوم بتقديمة الإعلامي هشام حداد، والمُذاع عبر فضائية “MTV” اللبنانية، موضحة: “أنا كان لازم إن اللغم يفرقع في وشي الأول، وده علشان أفتح الطريق لكل الفنانات اللبنانيات من بعدي بجميع المجالات.. مش بس القبلات في الأعمال الدرامية، وأنا عن نفسي كانت أول قبلة ليا لما كان عندي 19 سنة مع الفنان عصام بريدي، وبعدها على طول كل المُمثلات عملت زيي ومشيوا على نفس النهج”.

وكشفت باميلا، عن أنها سوف تتجه نحو منصة “نتفليكس” الأمريكية في أعمالها القادمة، معلقة: “إن شاء الله ناوية أفتح مجالات كتيرة من خلال كتاباتي وإنتاجي وسوف أتوجه لـ نتفليكس، وده علشان مفيش أي قناة لبنانية تستطيع أن تتحمل كتاباتي”.

وتحدثت الفنانة، خلال اللقاء عن تلقيها للكثير من عروض الزواج من الرجال والنساء معاً، وقالت بأنها مُتخوفة من الفكرة في حد ذاتها، وعلقت: “في الفترة الأخيرة جالي عروض زواج من الجنسين، وبكل صراحة أنا بخاف أوي من حاجة اسمها الجواز، وده بالرغم من إن كل البنات بتحلم بالجواز والخلفة والأسرة، وللأسف الشديد كل اللي حواليا مفيش حد منهم يبشر بالخير، وعلى ما أعتقد إن كل الأولاد الموجودين بالدنيا أولادي”.

وواصلت باميلا الكيك: “وعلى فكرة أنا روحانية لدرجة كبيرة جداً، وحبي كله نابع من السماء، ومش بفكر في نفسي الصغرى الدنياوية النرجسية قد ما بفكر في نفسي الكبرى، وبجد موضوع الجواز حاجة صعبة ومش بفكر فيها حالياً”.