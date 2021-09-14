أول مرة دراما فلبينية باللغة العربية على يوتيوب

تعتزم شبكة الإعلام الفلبينية ABS- CBN إتاحة المحتوى الخاص بها باللغة العربية للمشاهدين على موقع يوتيوب، وقد بدأت بنشر دراما من إنتاجها يُطلق عليها dolce Amore – حلاوة الحُب والتي لاقت استحسان مُشاهدي يوتيوب العرب.

وقد بدأت القناة العربية نشر حلقات الدراما بالفعل بالتعاون مع شركة تيوب مصر وهي شركة ناشئة تهتم بترجمة الفنون والثقافات من كل أنحاء العالم إلى اللغة العربية ونقلها للمُشاهدين العرب وكل متحدثي العربية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

حلاوة الحب- dole amore المسلسل الجديد

هو مسلسل تليفزيوني فلبيني يُصنف كمسلسل رومانسي اجتماعي تدور أحداثه بين إيطاليا والفلبين حيث تقع الابنة المُتبناة لعائلة ماركيزا أحد أشهر العائلات الثرية في إيطاليا في حُب “سيمون” الفتى الفلبيني اليتيم الذي تبنته عائلة فقيرة.

لكنها غنية بالحُب والترابط بين جميع أفرادها لتواجه إعتراض الأم المُتسلطة التي كانت تُخطط لزواج ابنتها من “جون كارلو” الشاب الثري ابن عائلة دي لوكا الذي سيُنقذ شركة ماركيزا تليكوم من الإفلاس لتتمكن عائلة ماركيزا من حفظ ماء وجهها في الأوساط الإيطالية.

المسلسل من إنتاج عام 2016،واستمر عرضه من فبراير 2016 حتى نهاية أغسطس من نفس العام، بطولة ليزا سوبرانو وإنريكي جيل وشاركهم الأداء ماتيو جوديتشيلي وروبن ماريا سويركيز، شارك في إخراجه ماي كروز ألفيار، كاثي جارسيا مولينا، وريتشارد أريلانو

شركة تيوب مصر تتعاون مع شركات الإنتاج الآسيوية للترجمة والنشر

جدير بالذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين شركة “تيوب مصر” وشركات الإنتاج الآسيوية، فقد قدمت الشركة العديد من الأعمال الصينية والهندية باللغة العربية على موقع الفيديوهات المجاني يوتيوب.

وبحسب تصريح المُدير التنفيذي للشركة، تعتزم الشركة في الفترة القادمة تقديم برامج متنوعة ومقاطع فيديو لمشاهير الفن والمُجتمع الآسيويين مُترجمة للعربية أيضًا، وبعض الفيديوهات للمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي. المسلسل من كتابة مارك دونان أنجوس، وانريكي اس فيلاسيس، وماري بيرل ارتولا. ولها أغنية افتتاحية بعنوان ( حبك) لـ جوريس، وجولي ايرس فيرنانديز ليم.