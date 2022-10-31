صبا مبارك تدافع عن هيفاء وهبي وتتغزل في فنانة مصرية

حلت الفنانة الأردنية صبا مبارك ضيفة على برنامج الحكاية مع عمرو أديب، المذاع عبر شاشة mbc مصر، ووجهت رسالة للمتنمرين على هيفاء وهبي وعن جمال بعض الفنانات.

صبا مبارك تدافع عن هيفاء وهبي

تطرقت صبا مبارك للحديث عن هيفاء وهبي، بعد التنمر على صور انتشرت لها مؤخرا على الإنترنت، وقالت صبا: هيفاء ست شبه القمر ومن أجمل الفنانات وأرفض الإساءة لها.

وأردفت: البعض يظن أن الفنانات بلاستيك وهذا غير حقيقي، وأقل كلمة بتجرح، ولو مش عاجبكم شكل حد بلاش تبصوا عليه.

صبا مبارك تتحدث عن جمال الفنانات

قالت الأردنية صبا مبارك إن الفنانة مش شرط تكون جميلة، الأهم يكون عندها قبول في الشكل بجانب الموهبة وتقبل الناس لها.

وأشارت إلى أن هناك فنانات جميلات للغاية بمعايير الأنوثة منهن على سبيل المثال الفنانة درة والممثلة ياسمين صبري.

وتغزلت صبا مبارك في جمال الفنانة المصرية دينا الشربيني وقالت: أنا مثلا بتعجبني جدا دينا الشربيني، سمارها وحركتها وعيونها اللي بتلمع وطريقة كلامها كل شيء فيها.

وشددت الفنانة صبا مبارك على أن الوسط الفني المصري من أنظف الأوساط الفنية التي رأتها، وأشارت إلى أنه يتميز بوجود ناس طيبين وعلى قدر كبير من الاحترام.