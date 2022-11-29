أنوشكا عن بداية مشوارها الفني: بدأت أكسب من عرق جبيني ومكنتش حابة أطلب فلوس من بابا

حلت الفنانة أنوشكا، ضيفة في حلقة أمس الاثنين من برنامج “مساء dmc” الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض عبر قناة “dmc”.

وتحدثت أنوشكا، خلال الحلقة عن بداية مشوارها الفني، وعملها في مجال الإعلانات التليفزيونية، حيث قالت: “بدايتي في الإعلانات كانت المناخ اللي اتعلمت فيه وقفة الميكروفون”.

وأضافت: “بدأت أكسب من عرق جبيني.. وأول أجر من الإعلانات كان 30 جنيه مع طارق نور اللي دايمًا بقول إني اتخرجت من مدرسته واتعلمت منه طريقة توصيل المعلومة ومخارج الألفاظ”.

وعن دخولها هذا المجال، قالت أنوشكا: “كنت بغني في الجامعة وشافني صديق مشترك بيني وبين طارق نور.. فعرض عليا الفكرة ووافقت إني أشارك بصوتي بس من غير ما أظهر”.

واستكملت: “مكنتش واثقة من موافقة بابا وأول يوم لنزول الإعلان اتفرجت عليه معاه وقالي إن الصوت شبه صوتي.. كنت عارفة إن شغلي في الإعلانات مش عيب.. ومكنتش حابة أطلب فلوس من بابا”.

الجدير بالذكر أن الفنانة أنوشكا، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “راجعين يا هوى” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحصل على جائزة أفضل مسلسل كوميدي من مهرجان القاهرة للدراما.

“راجعين يا هوى” بطولة: خالد النبوي، وهنا شيحة، ونور اللبنانية، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وطارق عبد العزيز، إسلام جمال، وجلا هشام، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وسلوى محمد علي، وهناء الشوربجي، ونور خالد النبوي، وشريف حافظ، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة، وعبير منير، وعمرو مهدي، وهلا السعيد، ومصطفى غريب، عن قصة الكاتب الكبير: أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد سلامة.