الأنبا إبرام يهنئ رئيس جامعة الفيوم بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، أمس الإثنين، نيافة الأنبا إبرام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في الفيوم، ووفد من رجال الكنيسة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال ياسر مجدي حتاتة، إن زيارة نيافة الأنبا تعبر عن أصالة ووحدة الشعب المصري وتؤكد عمق الروابط التي تجمعهم، داعياً الله عز وجل أن ينعم على مصر بنعمة المحبة والسلام والأمن، في حين أكد نيافة الأنبا إبرام، على أن الزيارة تمثل روح المحبة والأخوة التي توحد الشعب المصري تحت راية الوطن وخلف القيادة السياسية الحكيمة.

المؤتمر الدولي الثاني لكلية الصيدلة

وعلى صعيد آخر، قامت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، خلال الفترة الماضية، بتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لكلية الصيدلة بجامعة الفيوم، والذي يحمل عنوان “العلاج والتجميل من مصادر طبيعية”، والمقرر إقامته اليوم الثلاثاء العاشر من شهر مايو لعام 2022م، وحتى الثاني عشر من الشهر نفسه، وسوف يتم عقد الجلسة الافتتاحية بالعاشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات بكلية الطب، وسوف يقام ذلك المؤتمر تحت إشراف رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، ويتولى رئاسة جلساته عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم الدكتورة منى حتة

كما قامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالمشاركة في مسابقات التربية الفنية المنظمة على مستوى الجمهورية، كما شارك في مسابقة التعبير الفني مصر في عيون أبنائها توجيه عام التربية الفنية وذلك للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وقد فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المرحلة الابتدائية في تلك المسابقة، الطالب أدهم سيد أمين من مدرسة محي الدين أبو العز الابتدائية بغرب محافظة الفيوم، بينما في المرحلة الإعدادية فقد فاز في مسابقة التعبير الفني مصر في عيون أبنائها، الطالب سيد مجدي قرني من مدرسة الصيفية الإعدادية بشرق الفيوم وقد فاز بالمركز السادس وذلك على مستوى الجمهورية أيضا، كما توجد مسابقة أخرى وهي مسابقة الطباعة اليدوية التربية الخاصة، وقد فاز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فيها الطالبة حبيبة يوسف محمد عباس من مدرسة الأمل للصم بنات.