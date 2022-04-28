عمرو مصطفى: بنت الجيران جريمة في حق الفن المصري

حل الملحن عمرو مصطفى، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج “حبر سري” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس” خلال شهر رمضان الجاري.

وتحدث مصطفى، خلال الحلقة عن سبب رجوعه للغناء والتلحين مرة أخرى، ردًا على سؤال مقدمة البرنامج التي قالت له: “رجوعك للغنا والتلحين تاني عشان يعني كنت محتاج فلوس ولّا أنا عايز بقى أثبت عمرو مصطفى ولا غيرة من نجاح الآخرين؟” ليجيب: “هو في حد نجح؟ هنضحك على بعض اللي نجح ويجز اللي نجح شاكوش”.

وأضاف مصطفى: “بنت الجيران.. دي مصيبة دي جريمة في حق الفن المصري.. انتي عارفة يعني إيه تاريخ عارفة يعني إيه تعملي 2000 هيد.. أكيد مش هيبص على أغنية ولا اتنين.. اللي ينجح ده ينجح بـ 15 أغنية في سنة واحدة.. يعني أما تعملي سهروني الليل ويوم ورا يوم والعالم الله وأنا أكتر واحد بيحبك ولو بينا إيه وحبيب حياتي في سنة واحدة ده النجاح”.

وتابع مصطفى: “لأ وعندك أغاني بقى ميجا هيتس زي بشرة خير وعندك أغاني زي طوبة فوق طوبة وعندك أغاني زي علمونا في مدرستنا دي أغاني هتفضل طول العمر عايشة”.