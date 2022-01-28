مذيعة تتعرض للضرب داخل عيادة تجميل ويتم نقلها للمستشفي

تعرضت اليوم الجمعة، الإعلامية المعروفة أمل الحناوى مذيعة “روسيا اليوم”، للضرب فى عيادة خاصة بالتجميل بالمعادى، وقد قامت أجهزت الأمن بالقاهرة بتكثيف الجهود للتعرف على الحقيقة، وكذلك معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

حيث قامت الإعلامية أمل، بالتقدم ببلاغ رسمى لقسم شرطة البساتين اليوم، وصرحت فيه على أنه تم إحتجازها داخل عيادة تجميل مشهورة فى منطقة الجزائر بدائرة قسم شرطة البساتين، والتعدى عليها بالضرب داخل العيادة بسبب خلافات ماليه بينها وبين صاحب العيادة، وقد تم نقل أمل إلى المستشفى لعمل اللازم وتلقى العلاج، وبعد فحصها إتضح وجود إصابات متفرقة فى جسدها، وذلك على حسب ما ذكرته صحيفة “أخبار اليوم”.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى العيادة محل الواقعة، وإتضح بأن طبيبة معروفة وإثنتين من التمريض هنٌ من قاموا بالتعدى على الإعلامية بالضرب، بعد أن قامت الحناوى بالمطالبة برد مبلغ مالى قامت بدفعه قبل فتره، وذلك بسبب عدم إلتزام الطبيبة بالأشياء التى طلبتها من المذيعة أمل الحناوى.

وتقوم أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة بمواصلة التحقيقات فى الواقعة، وأيضاً تفريغ الكاميرات الموجودة بالعيادة فى محاولة لمعرفة أسباب الواقعة، وكذلك إستجواب الطبيبة والممرضتين المُقدم فيهن البلاغ حتى يتم الوصول إلى حقيقة الأمر.

وجديراً بالذكر، بأن المذيعة أمل الحناوى تم تكريمها من قِبل الجمعية المصرية للكتاب والإعلامين الشبان، حيث أن أمل قامت بإنتاج الكثير من التغطيات الشاملة والتقارير للعديد من الموضوعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وذلك من خلال مسيره طويلة من العطاء فى مجال الإعلام على فضائية “روسيا اليوم”، وأنها تعمل منذ 15 عاماً وحققت خلالهما الكثير من النجاحات، وقامت أيضاً بتغطية الأحداث الأخيرة التى تمت فى بلدنا خلال الثورتين المتتاليتين، الأمر الذى جعل لأمل قاعدة كبيرة من المتابعين والمحبين لها داخل مصر وخارجها.