تعرف على موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأُجور لـ 2700 جنيه

صرح عضو المجلس القومى للأُجور الأُستاذ مجدى البدوى، عن ميعاد صرف المرتبات بزيادتها الجديدة، وأكد على أنه سيتم تطبيق القرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول رفع الحد الأدنى للأُجور إلى 2700 جنيه، وذلك فى أول شهر يوليو القادم.

وتابع مجدى البدوى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، والتى تقوم بتقديمة الإعلامية عزة مصطفى، والذى يذاع من خلال فضائية صدى البلد، وصرح بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يستفيد منه نحو 30 مليون موظف على مستوى الجمهورية، كما أكد بأن إرتفاع الحد الأدنى للأُجور سوف يُطبق على جميع العاملين فى مصر سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وأوضح البدوى، على أن رفع الحد الأدنى للأُجور بشرة سارة لكل العاملين بالقطاعين الخاص والعام، وقد كانت هناك محاولات مكثفة على مدار السنوات السابقة لرفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2700 جنيه.

وأوضح بأن رفع الحد الأدنى للأُجور، سوف ينعكس على مجموعة من المكونات التى تصب فى صالح أصحاب الدخل المنخفض والعمال، وأن الأمر يساعد على تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين، وقال بأن هذا القرار يساعد كثيراً على إحياء الطبقة المتوسطة مرة ثانية.

كما أكدت الإعلامية عزة، على أن قرارات الرئيس اليوم فى غاية الأهمية، حيث عقد اليوم إجتماعاً إستعرض من خلاله مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022ـ 2023.

وصرحت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر 7 قرارات هامه للغاية، وكان أولهم رفع مستوى الأُجور حيث يكون الحد الأدنى 2700 جنيه، وأن هذا الأمر سيكون مهم وله تأثير إيجابى على متوسطى ومحدودى الدخل.

وأوضحت بأن الزيادة الحالية لم تكن الأُولى، ولكن هى المرة الثالثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح، حيث أن المرة الأُولى فى عام 2019 حيث وصل الحد الأدنى من 1200جنيه إلى 2000، والثانية كانت فى شهر مارس الماضى حيث وصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، أما اليوم فإن الحد الأدنى وصل إلى 2700 جنيه.