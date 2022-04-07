ماكيير “الاختيار 3”: ياسر جلال وافق على حلاقة جبهته بالموس وعدم الاستعانة بالباروكة

كشف أحمد مصطفى، ماكيير مسلسل “الاختيار 3” عن كواليس التحضير لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يجسدها الفنان ياسر جلال، خلال العمل الذي يعرض في شهر رمضان الجاري على قناة “ON”.

وقال مصطفى، في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، ويذاع عبر “القناة الأولى” على التليفزيون المصري، أن الفنان ياسر جلال، وافق على حلاقة جبهته بالموس وعدم الاستعانة بالباروكة.

وأضاف مصطفى، أن الفنان ياسر جلال لم يمانع من إجراء أي تغييرات على الشكل من أجل تجسيد الشخصية جيدًا، وقال: “اللي انتوا شايفينه صح اعملوه”.

وتابع مصطفى، أنه شاهد العديد من الصور والفيديوهات للرئيس السيسي، في الفترة التي تتناولها الأحداث وأجروا بروفتين حتى يصلوا إلى الشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن مكياج الفنان ياسر جلال يستغرق من نصف ساعة إلى ساعة ونصف.

وأشار مصطفى، إلى أن الفنان ياسر جلال، يظل في الكرفان بعد الانتهاء من المكياج لعدة دقائق كي يستعد جيدًا للشخصية التي قدمها على الشاشة الصغيرة ببراعة شديدة.

“الاختيار 3” بطولة: أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأمير المصري، وعبد العزيز مخيون، ومحمود البزاوي، ونجلاء بدر، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وملك بدوي، ومحمد العمروسي، ودنيا المصري، وشريف حافظ، من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: بيتر ميمي.