عايدة غنيم: ابن الجيران اللي أمي كانت بتعتبره ابنها دبـحـها وسرق دهبها

حلت الفنانة عايدة غنيم، ضيفة في أحدث حلقات برنامج “بنت البلد” الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، ويعرض عبر قناة “صدى البلد”.

وكشفت الفنانة عايدة غنيم، تفاصيل مقتل والدتها على يد ابن الجيران، قائلة: “من حوالي 10 سنين ابن الجيران كان شارب وقال الست دي بنتها ممثلة وأكيد معاها فلوس”.

وأضافت: “هي أصلًا بتعتبره زي ابنها.. وكانت طالعة الشقة فقالت له يا حبيبي ممكن تفتح لي الباب ايدي وجعاني.. ففتح وزقها لجوه ودبـحـها وسرق دهبها وقطع شـرايـيـنها عشان يتأكد إنها مـاتـت”.

وتابعت، أنها كانت في المسرح وقت الحادث، وعندما اتصلت على والدتها ولم ترد، فأسرعت نحو المنزل لتجدها ملقاة على الأرض، ففي البداية اعتقدت أنها في حالة إغماء، حتى وجدت الـدمـاء على جسدها.

وأشارت عايدة غنيم، إلى أن القاتل ألقي القبض عليه في نفس اليوم، حيث أن رجال الأمن عثروا على شعر رأسه وجلده في أظافر والدتها التي كانت تقاومه.

وعن أصدقائها الذين وقفوا بجانبها في تلك المحنة، قالت الفنانة عايدة غنيم، أن صديقتها المقربة الفنانة بثينة رشوان، وقفت بجانبها ولولاها لما تخطت محنتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة غنيم، اشتهرت من خلال دور (سعدية) في مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي عرض عام 2001 وحقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح من كلاسيكيات الدراما المصرية.

“عائلة الحاج متولي” بطولة: نور الشريف، وماجدة زكي، وغادة عبد الرازق، وسمية الخشاب، ومصطفى شعبان، من تأليف: مصطفى محرم، وإخراج: محمد النقلي.