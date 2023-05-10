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عائشة بن أحمد: الجواز محتاج مجهود من الطرفين

أسامة محمد

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن رأيها في الزواج خلال لقائها ببرنامج “Its Show time” الذي يعرض عبر قناة “cbc”.

عائشة بن أحمد: الجواز محتاج مجهود من الطرفين

وتحدثت عائشة، خلال اللقاء عن كواليس مشاركتها في بطولة مسلسل “مذكرات زوج” الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي.

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حيث قالت: “المسلسل محايد مش مع الراجل ولا مع الست.. فكرة المسلسل إن لازم يبقى فيه تواصل طول الوقت بين الزوج والزوجة”.

وأضافت: “لازم يكون فيه وعي في العلاقة الزوجية عشان تستمر.. والعلاقات اللي بتستمر 20 و30 سنة بتحتاج مجهود ومذاكرة كتير”.

وتابعت: “الجواز مش حاجة سهلة خالص.. محتاج مذاكرة ووعي ومجهود كبير.. وإلا الموضوع مش هيكمل.. ولو كمل مش هيستمر فترة طويلة.. وأنا م النوع اللي بخاف جدًا.. فمش عارفة هبقى عاملة إزاي لما أتجوز واحد ويتقفل علينا باب بيتنا”.

وأكملت: “أنا دلوقتي شايفة الموضوع من بعيد.. من خلال أصحابي.. فيه حاجات بتطمن وفيه حاجات ما بتطمنش خالص.. الجواز محتاج مجهود من الطرفين”.

“مذكرات زوج” بطولة: طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: تامر نادي.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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