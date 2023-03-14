أحمد ماهر: اتهموني إني شيعي.. وحتى لو أنا كافر أنا حر لإن ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

كشف الفنان القدير أحمد ماهر، كواليس مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل “المداح” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال ماهر، في تصريحات صحفية: “الدور جيد والعمل هيديني مساحة أظهر إمكانياتي الفنية.. وما أقدرش أشارك في أعمال أقل من المستوى لمجرد التواجد.. عيب أضيع تاريخي وأطلع للجمهور بمستوى ضعيف”.

وعن تدخل الجمهور في علاقة الفنان بربه، قال ماهر: “كل واحد حر وعلاقة العبد بربه علاقة شخصية ما ينفعش حد يتدخل فيها.. وأنا اتهموني إني شيعي لإني بحب الحسين وبزوره”.

وأضاف: “حتى لو أنا كافر أنا حر.. لإن ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. والإنسان له مطلق الحرية في الدين.. لإن في الآخر ربنا اللي هيحاسب مش الناس هي اللي بتحاسب”.

“المداح ج3 – أسطورة العشق” بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.

الجدير بالذكر أن الموسم الأول من “المداح” عرض في رمضان 2021، وبعد نجاحه قدم صناعه جزء ثاني في رمضان الماضي سمي بـ “المداح: أسطورة الوادي” في رمضان 2022.