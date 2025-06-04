«أضحى الخير 2025» — مبادرة «مستقبل وطن» لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية بتوجيهات الرئيس السيسي

في استجابةٍ مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك، أطلق حزب «مستقبل وطن» فعالية «أُضْحى الخير 2025» التي تستهدف توزيع اللحوم والسلع الغذائية الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.



وتهدف المبادرة، التي بدأت أعمالها هذا الأسبوع، إلى ضمان وصول الدعم الغذائي قبل موسم الأعياد، مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

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