أخبار مصر

«أضحى الخير 2025» — مبادرة «مستقبل وطن» لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية بتوجيهات الرئيس السيسي

عبد الرحمن الليثي

في استجابةٍ مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك، أطلق حزب «مستقبل وطن» فعالية «أُضْحى الخير 2025» التي تستهدف توزيع اللحوم والسلع الغذائية الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

Screenshot

وتهدف المبادرة، التي بدأت أعمالها هذا الأسبوع، إلى ضمان وصول الدعم الغذائي قبل موسم الأعياد، مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

https://www.facebook.com/share/r/1BxBWdWNuW/?mibextid=wwXIfr

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن الليثي

كاتب ومدون مصري ومؤسس موقع نجوم مصرية، من مواليد ١٩٨٦، عملي الأساسي طبيب استشاري أشعة تشخيصية وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب القصر العيني - جامعة القاهرة، وماجستير ودكتوراه الأشعة التشخيصية من جامعة عين شمس، أكبر هواياتي السفر، وركوب الخيل، وبكل تأكيد تطوير المواقع والترجمة.

اترك رد

تسجيل دخولك عبد الرحمن الليثي. خروج؟


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.