عبير صبري عن أمنيتها في العام الجديد: نفسي أخس 6 كيلو

أثارت الفنانة عبير صبري، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن أمنيتها في العام الجديد 2023 الذي يهل علينا خلال أيام قليلة.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية عن أمنيتها في العام المقبل: “أنا بتخن ونفسي أخس 6 كيلو.. ياريت أخس”.

وتستعد عبير، للمشاركة في مسلسل “جميلة” الذي تتعاون فيه مع الفنانة ريهام حجاج، والمؤلف أيمن سلامة للمرة الثانية، ومع المخرج سامح عبد العزيز، والمنتج جمال العدل، للمرة الثالثة.

وقالت عبير، عن دورها في مسلسل “جميلة” المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، أنها سوف تجسد دور امرأة شريرة، وسيكون دور مختلفًا تمامًا عن الأدوار التي لعبتها من قبل.

مسلسل “جميلة” بطولة: ريهام حجاج، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وعبير صبري، وأحمد وفيق، وهشام إسماعيل، من تأليف: أيمن سلامة، وإنتاج: العدل جروب (جمال العدل)، وإخراج: سامح عبد العزيز.

وتكرر عبير، التعاون مع صناع مسلسل “يوتيرن” الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2022.

“يوتيرن” بطولة: ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ومحمد الكيلاني، ومحمود حجازي، وعبير منير، ونورهان، وهلا السعيد، وأيمن القيسوني، ومحمود حافظ، ونانسي صلاح، وعصام السقا، وسامية عاطف، وهنا جاد، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: سامح عبد العزيز.