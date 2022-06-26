عبير صبري: لازم يبقى فيه بوليس للسوشيال زفت دي

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمنشور طالبت فيه بتدخل الدولة للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت عبير، في منشور لها أن الضغوطات التي يتعرض لها الشباب كبيرة جدًا، خاصة في عصر السوشيال ميديا التي تظهر بعض الأشخاص بأنهم مميزين من خلال صور مزيفة وغير حقيقية، بالإضافة إلى صور الطعام الفاخر، والملابس الفخمة، والسفريات للمالديف، والحقائب الغالية، والأجسام المثالية، وعمليات التجميل، معلقة: “وعايزة أبقى شبه فلان أو فلانة وعايز أبقى مشهور وخلاص حتى لو شهرتي قايمة على إني أتصور وخلاص وأسمي اللي بعمله بلوجر”.

وأشارت إلى أن هؤلاء لا يقدمون محتوى أو قيمة حقيقية، في الوقت الذي أصبح الجميع يريد شراء السيارات الفخمة، وارتداء الساعات الغالية، وامتلاك الهواتف الثمينة، قائلة: “أرجوكم السوشيال ميديا دي لازم يبقى ليها ظابط ورابط.. لازم الدولة تتدخل.. لازم يبقى فيه بوليس للسوشيال زفت دي.. ما يقدر على القدرة إلا ربنا يا جماعة”.

وطالبت عبير، من متابعيها أن يشاركوا بآرائهم حول أسباب انتحار الشباب في الفترة الأخيرة، وأسباب جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف، ولماذا وصل الشباب لذلك؟ فهل بسبب السوشيال ميديا، أم الأهل، أم التربية؟

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري، مسلسل “يوتيرن” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

“يوتيرن” بطولة: ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ومحمد الكيلاني، ومحمود حجازي، وعبير منير، ونورهان، وهلا السعيد، وأيمن القيسوني، ومحمود حافظ، ونانسي صلاح، وعصام السقا، وسامية عاطف، وهنا جاد، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: سامح عبد العزيز.