9 مخالفات يجوز التصالح عليها في قانون البناء الجديد.. تعرف عليها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والذي وافق عليه مجلس النواب وأصدره في وقت سابق، حيث طال انتظار هذا القانون فترة طويلة من الراغبين في تقنين أوضاعهم بعد أن بدأت الحكومة حملات إزالة كبيرة لكل المباني المخالفة في مصر، وتضمن القانون الجديد عدد من التعديلات فيما يخص حالات التصالح بمخالفات البناء.

قانون البناء الجديد- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

قانون البناء الجديد

تضمن القانون إتاحة التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق، كما حدد آلية التسعير للمتر المسطح، والتي تختلف حسب كل منطقة، حيث يختلف سعر التصالح في القرية عن المدينة، إذ أتاح القانون تسهيلات كبيرة من أجل تقنين الأوضاع، ومن ضمن المخالفات التي يجب التصالح عليها: