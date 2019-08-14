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7500 وظيفة تعلن عنها القوى العاملة برواتب تصل حتى 10 آلاف جنيه

كتب محمد عزتفي آخر تحديث
7500 وظيفة تعلن عنها القوى العاملة برواتب تصل حتى 10 آلاف جنيه

على موقعها الرسمى أعلنت القوى العاملة على موقعها الرسمى من خلال النشرة القومية للتوظيف عن توافر ما يقرب من 7448 فرصة عمل فى جميع أنحاء مصر، فى القطاع الخاص، ويمكنك من خلال تصفح النشرة معرفة بيانات الجهة المعلنة عن الوظيفة ومراسلتها، حال انطباق الشروط عليك.

وتتراوح الرواتب فى نشرة أغسطس الجارى بين 1200 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، حسب الخبرة والكفاءة وطبيعة الوظيفة المطلوبة.

يمكنك عبر الرابط تحميل النشرة القومية للتوظيف كاملة، وسوف نسرد لكم بعض الوظائف المذكورة بالنشرة :

مدارس أحمد زويل – سوهاج

  • عدد 5 مدرس تربية موسيقية.
  • عدد 5 مدرس ألمانى.
  • عدد 3 مدرس رياضيات لغات.
  • عدد 3 عامل.

الراتب : حسب المقابلة.

شركة أمريكانا – بالمهندسين

  • عدد 50 ويتر.
  • عدد 150 عضو فريق عمل.
  • عدد 100 طباخ.
  • عدد 200 مندوب توصيل “موتوسيكل”.
  • الراتب : 2300 جنيه.
  • السن : 18:35 عام.

المزايا : توفير سكن – وجبة أثناء العمل – تأمين طبى واجتماعى وتأمين على الحياة – صرف أرباح سنوية.

فندق “شتايجن برجر اكوا ماجيك”

  • عدد 5 مراقب أمن.
  • عدد 20 عامل تحضير وتجهيز.
  • عدد 2 عامل مخازن.
  • عدد 5 عامل نظافة.

الراتب : حسب المقابلة.

معهد الكريم الأززهرى بالعبور :

  • عدد 1 مدرس لغة عربية.
  • عدد 1 مدرس رياضيات.
  • عدد 1 مدرس علوم شرعية.
  • عدد 1 مدرس لغة انجليزية.
  • عدد 2 سائق.
  • عدد 2 عاملة نظافة.

السن من 22 ل 30 سنة ، والراتب حسب المقابلة وأن يكون من سكان العبور.

شركة الفرجانى بالزيتون:

  • عدد 70 كاشير براتب 2250.
  • عدد 20 مدخل بيانات براتب 2200.
  • عدد 50 بائع.
  • عدد 50 منسق.
  • عدد 50 عامل مخزن

الراتب من 2200 إلى 3000 جنيه

ماكدونالدز مصر – الزمالك :

  • عدد 20 مدير مطعم براتب 4200 جنيه.
  • عدد 50 مضيف براتب 2200 جنيه.
  • عدد 50 مندوب توصيل براتب 1500 + عمولة.
  • عدد 50 مضيف بالساعة – الساعة ب 8 جنيهات.

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عن الكاتب

محمد عزت

محرر "الأخبار العاجلة" في موقع "نجوم مصرية"، معلم خبير حاسب آلي، ومطور مواقع، دراسات عليا فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، حاصل على اعتماد ميكروسوفت فى مجالات ال MCPD و ال MCTS، مدرب معتمد من جهات دولية ومحلية فى مجالات التدريب والبرمجة وتطوير المواقع. مهتم بمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة العالمية والعربية .والمصرية، وخاصة قضايا التعليم والاقتصاد.

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