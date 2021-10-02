700 طالب وطالبة يشعلون المنافسة في المهرجان الرياضى للجامعات المصرية في كفر الشيخ

انطلقت فعاليات المهرجان الرياضى الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية في كفر الشيخ، بداية من اليوم الأحد حيث من المقرر أن تستمر العروض الرياضية حتى يوم الخامس من شهر أكتوبر الجاري، وشارك في فعاليات المهرجان الرياضي نحو 2 جامعية مصرية، و700 طالب وطالبة يشعلون المنافسة في عدد من الأنشطة والمسابقات من بينها، خماسى كرة القدم، إضافة إلى منافسة تنس الطاولة ، وكرة السرعة، ورياضية دراتس، إضافة إلى عدد من الألعاب الترويحية المفتوحة.

700 طالب وطالبة يشعلون المنافسة في المهرجان الرياضى

حضر فعاليات افتتاح المهرجان الرياضى الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، عدد من القيادات من بينها كل من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إضافة إلى حضور عدد من رؤساء الجامعات، والمستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه ألقى رئيس جامعة كفر الشيخ، عبد الرازق دسوقي، كلمة أوضح فيها أن الجامعة تعمل على دعم الرياضة والرياضيين تحقيقًا لدورها المتميز بين الجامعات في هذا المجال، من أجل الاهتمام بالأنشطة الرياضية وانعكاسها على الطلاب لتنمية المهارات ودورها الفعال في تحقيق السلامة البدنية والنفسية للطلاب.

الأنشطة الرياضية لها تأثير قوي على شخصيات الطلاب

ووصل عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة حديثه بأن الأنشطة الرياضية لها تأثير قوي على شخصية الطلاب، فهي تمد الجسم بالحيوية والنشاط الذهنية، مؤكدًا أن المسابقات تعمل على اكتشاف المواهب الرياضية، وتحقيق الإبداع وتساهم في نشر الوعي الرياضي بين الطلاب.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية الأول يأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب وفتح باب حوار معهم، وتعيين عدد منهم في المواقع القيادية سواء نواب وزراء أو محافظين، مؤكدا أن القيادة السياسية تهتم بنشر الوعي الرياضي بين الطلاب في الجامعات.

واستكمل رئيس جامعة كفر الشيخ بأن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية هو فرصة قومية لتجمع شباب مصر والتنافس الشريف مجال الرياضة.