5 يناير.. شركة وي تعلن زيادة أسعار باقة الإنترنت الأرضي “تعرف على الزيادة”

أعلنت شركة وي عن أسعار جديدة للإقامة الإنترنت في مصر، حيث يشارك عدد كبير من المصريين في استخدام باقات الإنترنت من شركة we، وأعلنت الشركة عن إتاحة تصفح المواقع التعليمية مجانا، وذلك لتشجيع الطلاب على زيارة تلك المواقع فيما أعلنت عن زيادة في أسعار الباقات تبدأ الشهر الحالي.

شعار شركة وي- المصدر مصراوي

مع بداية العام الجديدة أعلنت شركة وي عن زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت، حيث تشكل تلك الزيادة جميع باقات الإنترنت الأرضي، وتأتي أسعار الباقات الجديد وفق التالي:

السعة السعر القديم السعر الجديد الزيادة 140 جيجابايت 120 جنيه 160 جنيه 40 جنيه 200 جيجابايت 170 جنيه 225 جنيه 55 جنيه 250 جيجابايت 210 جنيه 280 جنيه 70 جنيه 400 جيجابايت 340 جنيه 440 جنيه 100 جنيه 600 جيجابايت 500 جنيه 650 جنيه 150 جنيه 1 تيرابايت 800 جنيه 1050 جنيه 250 جنيه

وتبدأ شركة وي في اعتماد تلك الزيادة خلال شهر يناير الجاري، وذلك من يوم 5 يناير، حيث أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن تلك الأسعار عبر موقعها الإلكتروني.