5 نجوم ينسحبون من موسم رمضان 2024

يشهد موسم رمضان 2024 تحولات كبيرة في المشهد الدرامي، حيث انسحب عدد من النجوم الذين كانوا يعتادون المشاركة السنوية في هذا الوقت من العام، بعضهم اختار الحصول على فترة راحة من الإرهاق البدني والذهني، بينما واجه البعض الآخر مشاكل وتحديات في تقديم أعمالهم.

محمد رمضان

قرر الفنان محمد رمضان عدم المشاركة في موسم رمضان 2024، واختيار الراحة بعد نجاح كبير حققه مسلسل “جعفر العمدة” في رمضان 2023، الذي تصدر قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني وفوازيرها

للمرة الثانية على التوالي، تخرج فوازير الفنانة دينا الشربيني من موسم رمضان، وذلك بسبب مشاكل إنتاجية تتطلب تحضيرات ضخمة وانشغالها في تصوير مسلسل “كامل العدد 2” للمشاركة في موسم رمضان 2024.

عمرو سعد

أعلن الفنان عمرو سعد تأجيل مسلسل “سيدي مكين” الذي كان مخططًا لعرضه في رمضان 2024، إلى رمضان 2025، بالتعاون مع شركة الصباح إخوان للإنتاج وقنوات MBC.

أحمد أمين

خرج مسلسل “قصة المدينة” بطولة الفنان أحمد أمين من موسم رمضان 2024، والذي كان من المقرر أن يتكون من 15 حلقة في إطار كوميدي.

يوسف الشريف

انسحب أيضًا الفنان يوسف الشريف من موسم رمضان 2024، بعد إعلانه مشاركته في مسلسل “الراكون” من تأليف زوجته إنجي علاء.