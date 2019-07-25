تحديث… خطوات إعادة المحذوفين عشوائيا من بطاقة التموين بالمرحلة الرابعة وطرق استخراج بدل تالف أو فاقد مجانا” وأخر موعد التحديث

قد أصبحت بطاقة التموين تحديث البيانات وأيضا إضافة المواليد وغيرها من المشاكل التى تقابل كثير من المواطنين هى الشغل الشاغل الذي يسبب حالة من التفكير وعدم معرفة الكثير من الأمور لحل تلك المشاكل بسبب زيادة الأسعار وانخفاض الدعم على الكثير والكثير من المنتجات، فأصبحت بطاقة التموين لاضافة المواليد من أهم الاخبار الهامة التى يبحث عنها المواطنين على الساحة المصرية، والعديد من المشاكل مثل اذالة الأفراد عشوائية أو توقف البطاقة بصورة مفاجأة أو اضافة المواليد على بطاقة التموين وبطاقة العيش

ومع غلاء الأسعار شعور المواطنين بالاحتياج الى بطاقة التموين والبحث المستمر عن إضافة زويهم الى البطاقة، وخلال الفترة الماضية أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من الاخبار السارة للمواطنين عن طريق تحديث بطاقة التموين.. الوزارة تحدد آخر موعد للتحديث وتفاصيل معرض “أهلا مدارس” تحسم الجدل حول المواطنين أصحاب الدخل المرتفع لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين البسطاء وتوصيل الدعم الى مستحقيه،

تحديث اليوم

خلال سعى الحكومة المصرية فى رفع المعاناة من على كاهل المواطن المصري وتحقيق العادالة الاجتماعية وخصوصا فى توصيل الدعم الى مستحقيه، فقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار فى باب التظلمات للمواطنين المستبعدين من بطاقة التموين، خلال المرحلة الرابعة

وقد أفادة الوزارة بان الموقع الالكتروني www.tamwin.com.eg ، مازال يعمل لاستقبال كافة التظلمات بسبب معايير لجنة العدالة الاجتماعية ليتم كتابة التظلم وفحصه ومراجعته ، والتى قاد افادة حول تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من الدعم

تحديث

نشر عدد من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية عدد من التصريحات لوزارة التموين حول موعد تحديث البيانات وأخر موعد قبل بدء فى حذف كافة البطاقات المخالفة والغير محدثة والتى تحتوى على عدد من البيانات الغير متوافقة مع الشروط وأيضا بسبب عدم وصول الدعم لغير المستحقين كما جاء خلال التوجهات التي أدلى بها وزير التموين والتجارة الداخلية، وعن تحديث البيانات بطريقة عشوائية جاء ان هناك أكثر من خطوة يمكن للمواطنين إثبات صحية البيانات لسهولة استرجاع كافة المستحق

ولكن كان هناك عدة أسباب أخرى وهى حذف عشوائى على بطاقة التموين حيث كان بطاقة التموين بها مثلا 5 أفراد يتم حذف بصورة عشوائية فرد او فردين ويفاجئ المواطن عند استخدام البطاقة سواء فى التموين او في الخبز بنقص الأفراد،إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين و تكدس وزحام ..كيفية إضافة المواليد والاوراق المطلوبة .

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5 خطوات لإعادة المحذوفين عشوائيا من مكاتب التموين على بطاقة التموين

ومع تكرار عمليات الحذف العشوائى، جاءت تصريحات وزير التموين الى كافة المكاتب بتلاقى طلبات المواطنين لاستخدام بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف وأيضا طلبات لاعادة المحذوفين من على بطاقة التموين ، لاستخراج بطاقات جديدة لمن ليست لديهم بطاقة من خلال عدد من الخطوات والضوابط

التوجه إلى مكتب التموين للاستعلام عن الفرد المحذوف ومعرفة سبب الحذف. الاستعلام عن الفرد المحذوف إما عن طريق المكتب التموينى أو الاتصال على الرقم 19959 بسعر المكالمة العادية. يتوجه صاحب البطاقة وبحوزته صور من شهادات الميلاد أو الرقم القومى للأفراد المقيدين على بطاقة التموين. فى حالة ثبوت عشوائية الحذف يتقدم المواطن بطلب لإعادة الفرد أو الأفراد المحذوفين مجانا إعادة من تعرض للحذف العشوائي خلال 21 يوما.

رأي عام – في حال خطأ في بطاقة التموين اتبع هذه الطريقة للتصحيح