5 تصميمات حصرية.. أكتب اسمك أو اسم من تحب على صور العيد أحلى مع

5 تصميمات حصرية وبجودة عالية العيد أحلي مع عبر نجوم مصرية، وذلك تزامناً مع عيد الأضحي المبارك 2019، حيث يُمكنك كتابة اسمك أو اسم من تحب على الصورة وتحريك الاسم في المكان الذي تريده سواء في اتجاه اليسار أو اليمين وبأعلي جودة ممكنة، مثل العيد أحلي مع أمي، العيد أحلي مع حبيبي، العيد أحلي مع زوجي، العيد أحلي مع زوجتي، العيد أحلي مع خطيبي، العيد أحلي مع أبي، وغيرها من الأسماء التي بإمكانك وضعها كيفما شئت.

صور العيد أحلي مع

وتُعد صور العيد أحلي مع من أكثر الأشياء التي تُدخل الفرحة والسرور على من يستقبلها، لذلك عبر موقع نجوم مصرية نستعرض لكم 5 تصميمات حصرية وغير موجودة من قبل على الإنترنت يُمكنك من خلالها كتابة اسم الشخص الذي تريده بكل سهولة وتحريك الاسم في المكان الذي تريده أيضاً، ثم عمل حفظ للصورة أو مشاركتها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.











كيفية كتابة اسمك أو اسم من تحب

اختار التصميم المُفضل لديك من مجموعة التصميمات السابقة. أكتب اسمك أو اسم من تحب. تحريك الأسم يميناً أو يساراً طبقاً لما هو مُفضل لديك. قم بالضغط على أيقونة حفظ على جهازك.

بدلاً من أن تحفظ الصورة على جهازك يُمكنك مشاركتها بشكل مباشر على وسائل التواصل الإجتماعي سواء كان فيس بوك أو تويتر، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني لأي شخص.