36 مليون مواطن.. “التموين” تبلغ مستحقي الزيادة الاستثنائية على البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن البدء في توجيه رسائل للمواطنين المستحقين للزيادة الاستثنائية التي من المقرر تقديمها لمدة 6 أشهر، وسوف يستفاد منها 36 مليون مواطن، وذلك عن طريق كوبونات صرف رغيف العيش، في إطار الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الاستثنائي لمواجهة الأزمة العالمية، حيث قالت الوزارة إنه بدءً من الأول من شهر سبتمبر القادم سيتم صرف من 100 جنيه إلى 300 جنيه على البطاقات التموينية وفقاً لعدد الأسر في بطاقة الدعم، ويبلغ عدد البطاقات التي ستستفيد من الزيادة 8 ملايين و 110 ألف بطاقة، وسيستفيد أصحابها من هذه الزيادة المؤقتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، إلى أن ضوابط صرف الزيادة تتضمن عبوة زيت 800 جرام لكل بطاقة، و 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 8 كيلو لكل بطاقة، وكيلو أرز لكل بطاقة يقل عدد أفرادها عن 4 أشخاص، و 2 كيلو أرز لكل بطاقة يبلغ عدد أفرادها 4 أو أكثر، ومن بين قواعد صرف زيادة استثنائية على البطاقة التموينية أيضاً، صرف 800 جرام من عبوة المكرونة للبطاقة التي تضم أقل من 4 أشخاص، و 2 عبوة مكرونة على البطاقة التي يبلغ عدد المسجلين فيها 4 أفراد أو أكثر.

الفئات المستحقة للدعم

ومن جهته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن المقصود بالفئات الأولى بالرعاية هم المخاطبين بالقرار رقم 62 لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أنه بموجب ذلك سيتم طباعة بطاقات تموينية جديدة للمواطنين المستحقين للحصول على سلع تموينية، وهذه الفئات هي: