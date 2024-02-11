35 مسلسل يتنافسون في الموسم الرمضاني 2024 أبرزهم المداح 4 والكبير أوي 8

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 مجموعة كبيرة من المسلسلات المتنوعة والتي يصل عددها لنحو 35 مسلسل، ما بين درامي، وكوميدي، واجتماعي، يتسابقون في الموسم الرمضاني هذا العام، والذي يشهد تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني هذا العام، لذا وفي هذا المقال سنوضح أهم هذه المسلسلات التي ستعرض خلال الشهر الكريم.

قائمة مسلسلات رمضان 2024- امصدر الصورة: تم إعدادها بواسطة الكاتب

قائمة مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المداح 4 من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل الحشاشين

من بطولة كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال، وإخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.

مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة خالد النبوى، نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

مسلسل العتاولة

من بطولة أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، وتأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل حق عرب

تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وبطولة أحمد العوضي رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان.

مسلسل المعلم

تأليف محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل، وبطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.

مسلسل صيد العقارب

من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل عتبات البهجة

تأليف مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة يحيى الفخراني جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.

مسلسل بيت الرفاعي

بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل كامل العدد 2

تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وجيهان الشماشرجي، وبدرة.

مسلسل ألف ليلة وليلة أو جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، ونور، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

مسلسل محارب

تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.

مسلسل بـ 100 راجل

تأليف محمود حمدان ومحمد عبدالمولى، إخراج إبرام نشأت، وبطولة سمية الخشاب ومحمود عبدالمغني وإبراهيم السمان، وباسم سمرة، وسلوى خطاب، وصلاح عبدالله.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين، وبطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة.

مسلسل مسار إجبارى

تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان، وبطولة عصامعمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروي جود، وكمال أبورية، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس.

مسلسل بابا جه

تأليف وائل حمدى، إخراج خالد مرعى، وبطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسما إبراهيم، وأوتاكا.

مسلسل صلة رحم

تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ويسرا اللوزي، وعلى الطيب، وعابد عناني، ودنيا ماهر.

مسلسل سر إلهي

تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة روجينا، وأحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

مسلسل فراولة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على، وبطولة نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم.

مسلسل الساعة 5

إخراج هاني خليفة، وبطولة اَسر ياسين عائشة بن أحمد.

مسلسل بدون مقابل

تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، بطولة هاني رمزي داليا البحيرى، نسرين طافش، وفاء عامر، وآيتن عامر، وخالد سليم، وعمرو عبدالجليل، ومحمد أبو داوود.

مسلسل رحيل

تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة ياسمين صبري، وأحمد فهمي.

مسلسل لانش بوكس

تأليف عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي، بطولة غادة عادل، وفدوى عابد، وجميلة عوض، وأحمد وفيق، وأحمد الشامى، هشام إسماعيل، وعمرو رمزى، وشاهين.

مسلسل صدفة

تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، وفراس سعيد، وسليم الترك، ونور إيهاب، وتامر يسرى، وعبير منير.

مسلسل جري الوحوش

سيناريو أحمد صبحى، وإخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة نضال الشافعي، وفادية عبدالغنى، وإلهام وجدى.

مسلسل أشغال شقة

تأليف خالد دياب، شيرين دياب، إخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب.

مسلسل لحظة غضب

تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بطولة محمد شاهين، وأمينة خليل، وأسماء جلال، وعلى قاسم، وعايدة رياض، ومحمد محمود، وعماد رشاد، وحنان سليمان، وأحمد كمال، وآخرون.

مسلسل للأذكياء فقط

تأليف فليمون وريمون وفادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة حمدي الميرغني، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، ومحمود البزاوي، وريم سامي، وفكرة محمد ناير، وآخرون.

مسلسل قلع الحجر

تأليف أحمد وفدى، إخراج حسنى صالح، وبطولة محمد رياض منى عبدالغني، رانيا فريد شوقي، رياض الخولى، مدحت إسماعيل، رضوى عبدالمنعم، لقاء سويدان، سالى عبدالعزيز.

مسلسل جريمة منتصف الليل

تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وبطولة رانيا يوسف أحمد عبدالعزيز، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، وآخرون.

مسلسل كوبرا

تأليف أحمد أبوزيد، إخراج أحمد شفيق، وبطولة محمد إمام، وكزبرة، وعدد من الفنانين.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة سلمى أبوضيف، وليلى زاهر، وانتصار، ومحمد محمود، وفرح يوسف، وهند عبدالحليم، وآخرون.

مسلسل أسود باهت

تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي، وبطولة سهر الصايغ وعدد آخر من نجوم الفن.