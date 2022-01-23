3 مسلسلات جديدة ينتظرها الجمهور قبل نهاية يناير.. منها “أبو العروسة، وفي بيتنا روبوت 2”

تبدأ شاشات التليفزيون في استقبال عدد من أعمال الدرامة خلال الأيام المقبلة والتي ينتظرها الجمهور بشدة، خصوصاًً المسلسلات التي تضمنت أجزاء جديدة من أعمال حققت نجاحات كبيرة بالفعل مع الجمهور من قبل.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

سيكون مسلسل أبو العروسة أول هذه الأعمال الدرامية ، وسوف ينطلق عرض الجزء الثالث منه يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير على شاشة قناة dmc وينتظره الجمهور بشغف كبير، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول والثاني.

ويتابع الجزء الجديد من المسلسل الحياة مع عائلة «عبد الحميد» في 60 حلقة ، حيث يشارك في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونرمين الفقي وميدو عادل وأحمد صيام وصفاء الطوخي وكارولين عزمي ورانيا فريد شوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل نقل عام

بينما حددت شبكة قنوات «ON»، يوم 29 يناير الجاري لعرض مسلسل «نقل عام» للمخرج عمرو أديب، والذي يجمع مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم محمود حميدة، بالإضافة إلى سوسن بدر، أيوب، دينا، محسن محي الدين ومحمد محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم نيكول سابا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، على مدار 30 حلقة، حول سائق يعمل في هيئة النقل العام، وفي نفس الوقت هو ربة أسرة يعيش برفقة والدته المسنة وأبنائه في مراحل عمرية متفرقة، ويتطرق خلال الأحداث إلى عدد القضايا المجتمعية.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ينضم إليهم أيضاً الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت، والذي سينطلق عرضه قريباً على شاشة قناة cbc، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول مع الجمهور.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم هشام جمال وليلي أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة وطه دسوقي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.