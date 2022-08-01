3 شروط جوهرية.. ياسمين جمال تكشف مواصفات زوجها المستقبلي ورسالة الراحل نور الشريف لها

حلت الفنانة الشابة ياسمين جمال، أمس الأحد، ضيفة على برنامج كلام الناس، وكشفت الكثير من التفاصيل والأسرار عن حياتها الشخصية والفنية، أبرزها مواصفات زوجها المستقبلي، ورسالة الراحل نور الشريف لها.

مواصفات فتى أحلام ياسمين جمال

أثناء حلقة برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية “ياسمين عز” على شاشة “mbc مصر”، كشفت الفنانة ياسمين جمال عن مواصفات فتى أحلامها.

ولكن الغريب أن المواقع تركت المواصفات الحقيقية التي ذكرتها ياسمين جمال، وذهبوا للسبب الذي قالته ياسمين بشكل ساخر وهو: مايكونش أقصر مني”.

وفي الحقيقية عند مشاهدة حلقة ياسمين جمال؛ سوف تكتشف أنها ذكرت مواصفات أخرى أبرزها:

تريد شخصا يتقي الله فيها.

شخص يعاملها بشكل لطيف (معاملة حسنة).

لا يهم الشكل الخارجي نهائيا طالما تحققت الشروط السابقة.

ياسمين جمال تكشف رسالة الراحل نور الشريف لها

تطرقت ياسمين جمال أثناء الحلقة للحديث عن مشوارها الفني، وأوضحت أن السبب الذي دفعها إلى رفض مسلسل “حضرة المتهم أبي” مع الراحل نور الشريف هو انشغالها بعدة أعمال أخرى.

وكشفت عن رسالة النجم الراحل نور الشريف لها، حيث أخبرها بأنه يرى فيها نجمة مصر القادمة في الدراما.