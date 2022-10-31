3 أيام ممطرة بداية من هذا الموعد.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة، ابتداءً من يوم غد الاثنين 31 أكتوبر 2022 وحتى السبت 5 نوفمبر 2022.

وقالت الأرصاد في بيان اليوم الأحد إنه سيسود طقس حار يسود نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودرجات الحرارة ستكون معتدلة على السواحل الشمالية، ومرتفعة في جنوب الصعيد، وطقس لطيف يميل إلى البرودة في بداية الليل.

وأوضحت الهيئة أنه ستهطل أمطار خفيفة تقارب 40٪ على مناطق السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق الساحل الشرقي على فترات متقطعة يوم غد الاثنين.

وسيكون هناك ضباب مائي في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح في مناطق جنوب سيناء.

أما عن حالة الطقس الثلاثاء المقبل، فسيكون هناك 40٪ أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، و 40٪ أمطار خفيفة في مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما يوجد ضباب مائي في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح في مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس يوم الأربعاء 2 نوفمبر، ستهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30٪ على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح في مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بينما تشهد مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانًا نشاط رياح متقطع يوم الخميس المقبل والجمعة والسبت فوق مناطق جنوب سيناء.