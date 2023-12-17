18 ديسمبر.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وحالة واحدة لإعادة التصويت

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر عن انقضاء مدة تلقي الطعون على سيرة العملية الانتخابية إذ لم يتقدم أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 بأي طعن على الانتخابات لذلك لا يتبقى سوى إعلان النتيجة، والتي ستكون في مؤتمر عالمي بحضور عدد كبير من المؤسسات الصحفية يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر، حيث انتهت اللجنة العليا من جمع الأصوات في جميع اللجان واحتساب أصوات كل مرشح والأصوات الباطلة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية- مصراوي

نتيجة الانتخابات الرئاسية

تنافس في الانتخابات المصرية 2024 أربعة مرشحين وهم فريد زهران، حازم عمر، عبد السند يمامة، إضافة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، والذي أصبح من حقه الترشح لمدة إضافة بعد تعديلات الدستور في 2019، حيث تسمح له تلك التعديلات بالترشح مرة أخرى وذلك لمدة 6 سنوات بدل من أربعة.

كيفية تحديد الفائز في الانتخابات؟

حدد قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014 أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تختص بإعلان نتيجة الانتخابات دون غيرها وذلك بعد انقضاء 5 أيام من وصول محاضر اللجان العامة وتنشر في الجريد الرسمية.

ويكون الفائز في الانتخابات هو من يحصل على 50 % + 1 من الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل مرشح على تلك الأغلبية تعاد الانتخابات في مدة 7 أيام على الأقل بين من حصل على أكبر عدد من الأصوات والذي يليه وإن تساوى الثاني مع مرشح آخر يشارك في الإعادة.