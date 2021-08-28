1750 وظيفة شاغرة في السكة الحديد.. الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود نحو 1750 وظيفة شاغرة لحملة الشهادات العليا والدبلومات الفنية، حيث كشفت عن فتح باب استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظائف 250 مهندس بالإضافة إلى 1500 فني، من حملة الشهادات المتوسطة والبلومات بنظام الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات، ووضعت الهيئة عددا من الشروط المطلوبة لشغل الوظائف مع الالتزام بالمواعيد الخاصة بالمسابقة حيث لا تستقبل أي طلب بعد الموعد المقرر.

وظائف هيئة السكة الحديد 2021

كشفت هيئة السكة الحديد عن احتياجاتها من العديد من الوظائف والتي تتمثل في مهندسين في مجالات الكهرباء والميكانيكا والمهندسين المدني والمتخصصين في مجالات النظم والحسابات، كما أعلنت عن عدد من الوظائف المتاحة للفنين والتي تشمل فني إشارات وفني كهربائي وميكانيكي وفني براد وفني وخفير مزلقان، بالإضافة إلي فني تجديدات سكة وفني مناورة وفني صيانة وفني حركة بلوك ولحام السكة الحديدة وكذلك كمسري قطارات وصراف تذاكر.

شروط وظائف هيئة السكة الحديد 2021

وضعت هيئة السكة الحديد عدد من الشروط المطلوبة الأخيرة لحملة الشهادات والدبلومات، حيث ذكرت أن المطلوبين من الذكور فقط بالنسبة للوظائف التي تحتاج إلي جهد شاق وعمل بنظام الوردية، كما يمكن للنساء التقديم على الوظائف التي لا تحتاج إلى جهد في مجال الاتصالات الكهربائية ومجالات الإلكترونيات، إضافة إلي مجالات الحاسبات والنظم في مناطق هيئة السكة الحديد في القاهرة وفي محافظات مصر المختلفة، وجاءت أبرز الشروط وضوابط العمل على النحو التالي:

يتم التعيين في الوظائف الجديدة في الدرجة الثالثة التخصيصة على مستوى وظائف المجالات الهندسية.

بالنسبة لوظائف المهندسين يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة في نفس المجال الذي تقدم له في الجامعات المصرية المعتمدة أو ما يعادلها.

لابد للمتقدمين في وظائف المجالات الهندسية أن يكونوا مقيدين في نقابة المهندسين ولا يقل العمر المتقدم عن سن 21 سنة ولا يزيد عن 30 عاما وقت الإعلان.

بالنسبة للوظائف الفنية فيشترط أن يكون المتقدم حاصل عل شهادة دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بنظام الـ 3 سنوات أو الخمس سنوات، أو يكون حاصل على دبلومات التلمذة الصناعية او معهد تكنولوجيا السكة الحديدة أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

وبالنسبة لوظائف الفنيين، فيشترط أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة امة في المنطقة المتقدم إليها بالإضافة إلى شرط أن يكون عنوان المتقدم مدون في بطاقة الرقم القومي التي يشترط أن تكون سارية غير منتهية وقت الإعلان، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 عاما وقت الإعلان، ولا يقل مجموع الدرجات الخاصة بالمؤهل الدراسي للمتقدم عن 65% لجميع الوظائف.

آخر موعد للتقديم في وظائف السكة الحديد 2021

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم السابق ذكرها، التقديم على وظائف السكة الحديد حتي يوم الاثنين الموافق السادس من شهر سبتمبر المقبل حسبما أعلنت الهيئة.