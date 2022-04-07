17 ألف جنيه معاشا شهريا لورثة مصري توفى في إيطاليا

Eslam Gamal

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة “ع.ج.ع” من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفى، والذي كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة “الأنبس”، وآليات الحصول عليها.

وزير القوي العاملة

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية “الأنبس” لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، ونجح بالمتابعة المستمرة مع الهيئة في تسوية الحقوق التأمينية للمواطنة المذكورة عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وتم تحويل جميع مستحقاتها على حسابها البنكي بأثر رجعي منذ تاريخ وفاة زوجها حتى شهر مارس ٢٠٢٢، بإجمالي 220 ألف جنيه مصري مع إقرار معاش شهري للمواطنة المذكورة يعادل 17 ألف جنيه مصري اعتبارا من أبريل الجاري.

وقد توجهت المواطنة بخالص الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالي علي سرعة بحث مستحقاتها التأمينية ومساعدتها في الحصول عليها في وقت قصير.

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Eslam Gamal

إسلام جمال كاتب مقالات ومدون فيدويو علي اليوتيوب، أدرس القانون بكلية الحقوق جامعه طنطا، لي خبرة في مجال البرمجة وكتابة الأكواد والتعامل مع المنصات المختلفة.



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