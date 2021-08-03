16 مليون جنيه تكلفة زراعة الرئة للفنانة دلال عبد العزيز

اقترح عدد من الأطباء جراحة زراعة الرئة للفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعدما ترك فيروس كورونا أثارا صعبة على الدورة التنفسية للفنانة القديرة.

وتسبب فيروس كورونا في تلف جزء كبير من الرئة بحسب مصادر صحفية وهو ما دفع عدد من الأطباء للتفكير في إمكانية زراعة الرئة للفنانة دلال عبد العزيز.

وكشفت مصادر طبية أن جراحة زراعة الرئة قد تتكلف نحو 16 مليون جنيه بحسب في الوقت الذي ترفض فيه أسرة الفنانة دلال عبد العزيز إجراء الجراحة باعتبارها خطوة خطيرة تؤثر على حياتها.

والجدير بالذكر أن الفنانة القديرة جرى نقلها من مسشتفى في التجمع الخامس إلى آخر حكومي على أمل إيجاد علاج لها وتغيير الاستراتيجية المتبعة في التعامل الدوائي معها.

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وقضت الفنانة دلال عبد العزيز نحو 3 أشهر في المستشفى حيث تجد صعوبة في الاستغناء عن أنبوب الأكسجين في الوقت الذي لم تعرف فيه حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم.