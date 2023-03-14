1000 جنيه حافز سنوي للمرأة التي لا تنجب أكثر من طفلين .. شروط وموعد الصرف

كشفت الدكتور أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، بعض ملامح برنامج الحوافز المادية الذي سيتم صرفه للمرأة المتزوجة التي لن تنجب أكثر من طفلين، والذي يأتي كجزء من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، جاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم” الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس.

تصرف المرأة الحافز بفوائده في سن 45

وبينت مديرة المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط أن قيمة الحافز 1000 جنسه سنوياً، وأنه سيتم إيداعه بحساب الزوجة، ولن تتمكن من صرفه إلا عندما تصل إلى عمر الخامسة والأربعين، وعند بلوغها هذا السن سيتم صرف الحافز بفوائده للزوجه، والسبب في تأجيل الصرف لهذا العمر، أن احتمالية الإنجاب لدى السيدة تقل عند هذا السن.

وأوضحت الدكتور أميرة تواضروس أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يحتوي على العديد من التداخلات التي تؤكد أن قضية السكان لا تخص وزارة بعينها، حيث يتعامل المشروع مع القضية بكافة أبعادها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمادية، لذلك يشارك فيه العديد من الوزارات كالتخطيط والصحة والتضامن والتعاون الدولي والتنمية المحلية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان.

كما يساهم المشروع في تدريب عدد كبير من السيدات على برامج ريادة الأعمال، لتوفير التمكين الاقتصادي لهن بالتعاون مع بعض البنوك ووزارة التضامن.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري كان قد شهد اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التخطيط والمالية لإطلاق برنامج الحافز المادي بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة، والذي يتضمن تحفز الزوجات من سن 21 وحتى 45 عام على عدم انجاب أكثر من طفلين، في مقابل حصولها على حافز سنوي قدره 1000 جنيه تصرفه عند بلوغها 45 عام.