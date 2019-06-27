100 مليون صحة | المشي يقي من الأمراض ويحارب الأنفلونزا والسرطان

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي كشفت عن أهمية المشي، والمفيد في الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض المختلفة، ودوره في التقليل من التوتر، والشعور بالسعادة، نتابع فيما يلي عبر نجوم مصرية للتعرف على المزيد من تفاصيل المبادرة.

مبادرة 100 مليون صحة

مبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة أطلقها رئيس الجمهورية لتكون لها دور في القضاء على فيروس سي، وتعمل على الكشف عن الأمراض، حيث تم تكليف جميع القطاعات بالدولة، ووزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل من أجل الكشف المبكر عن فيروس سي لما يزيد عن 50 مليون مواطن.

100 مليون صحة وأهمية المشي

أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن المشي يساعد على الوقاية من الأمراض، والتقليل من التوتر، كما يعمل المشي على زيادة التركيز، ومحاربة الأنفلونزا والزكام.

كما أشارت المبادرة إلى أن المشي لمدة نصف ساعة يومياً يساعد على الوقاية من الأمراض، ويحمي من نزلات البرد.

كما أكدت أن المشي مفيد في تحريك عضلات الجسم، وتغذية أنسجة المخ والخلايا في الدماغ.

وقد أثبتت دراسة أنه كلما زاد المشي زادت رشاقة منطقة الخصر، كما أن المشي تحت أشعة الشمس بصورة منتظمة له دور فعال في التعزيز من فيتامين د في الدم، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا وقد أشارت المبادرة إلى أن ممارسة رياضة المشي يساهم في محاربة سرطان الثدي.

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