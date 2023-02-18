جمهور شيرين عبد الوهاب يبحث عنها ويصدر هشتاج “طمنينا عليكي يا شيرين ” ورواد السوشيال ميديا “ريحتنا والله .. مش عاوزين نسمع صوتها”

بعد أن تصدرت الفنانة المصرية والمطربة شيرين عبد الوهاب الترند لفترة كبيرة بسبب خلافاتها والمشكلات المختلفة التي وقعت فيها من زوجها ودخولها المستشفى وصولًا بخلافها مع روتانا الفترة الأخيرة التي تصدرت بها الترند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اختفت شيرين هذه الفترة.

وكان جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد أطلق هاشتاغ خاص بها تحت عنوان “طمنينا عليكي يا شيرين “، وذلك بعد إختفائها التام خلال الفترة الماضية.

حيث إنها لم تعلق على حادثة الزلزال التي أصابت سوريا وتركيا ولبنان وهزت العالم، وطلب الجمهور من خلال الهشتاج الخاصة بها بضرورة ظهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة للإطمئنان عليها، أو خروج مدير أعمالها بتصريح يطمئن الجمهور على صحتها في الفترة الحالية.

بينما هجم رواد السوشيال ميديا عليها “ريحتنا والله.. مش عاوزين نسمع صوتها.. هتطلع بمصيبة جديدة.. سيبوها بتتعالج”.