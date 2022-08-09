٨١ رحلة جوية.. تعرف على خريطة حركة الطيران بمطارات محافظة البحر الأحمر 

أعلن مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر ، استقبال ٧٢ رحلة طيران سياحية قادمة من عدة بلاد مختلفة أغلبها من أوروبا، أمس الاثنين، تقل علي متنها حوالي ١٠ آلاف سائح من جنسيات مختلفة أغلبهم قادمون من المطارات الألمانية.

مطار الغردقة الدولي

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بمطار الغردقة الدولى، في تصريحات صحفية، أن أغلب الرحلات الجوية السياحية قادمة من المطارات الأوروبية، مضيفا أن معظمهم جاء من المطارات الألمانية فهم الأكثر وصولا خلال الفترة الحالية.

مطار مرسى علم الدولي

فيما أعلن مطار مرسى علم الدولى، أمس الاثنين، استقبال 9 رحلات جوية سياحية محلية وأخرى دولية أغلبها من دول أوروبية، مضيفا أن هذه الحلات جاءت ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة.

ومن جهته، قال مصدر مسئول بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات صحفية، أنه يتم تسهيل الإجراءات على السائحين الوافدين إلى مصر من الدول الأوروبية ونقلهم وتسكينهم في الفنادق المختلفة، لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بشواطئ محافظة البحر الأحمر.

وجدير بالذكر أن مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم الدولي، استقبلا أمس الاثنين 81 رحلة طيران سياحية أغلبها من دول أوروبية قادمة من عدة أماكن مختلفة، وتحمل على متنها قرابة ١١ ألف سائح من جنسيات مختلفة.

وبحسب كشوف الرحلات اليومية لمطاري الغردقة الدولي ومرسى علم الدولي، تبين وصول 5 رحلات من التشيك، ورحلتين داخليتين، ورحلتين من إيطاليا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وفي سياق آخر، أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر الثلاثاء لسقوط أمطار تتراوح بين خفيفة تصل إلى متوسطة تصل إلى 7 مم، حيث تشير النتائج الأولية إلى سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء على جنوب البحر الاحمر وجنوب أسوان تصل الى 3 مم.