يوسف عن اعتزاله الفن: أنا لسة موجوع بعد وفاة ابني الغالي عبدالله

كشف الفنان القدير حسن يوسف، حقيقة اعتزاله الفن، خاصة بعد وفاة نجله عبدالله الذي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي غرقًا، موضحًا أن فكرة عودته للفن غير مطروحة في الوقت الحالي.

الفنان حسن يوسف ونجله عبدالله - صورة أرشيفية

وأضاف “يوسف” خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، “أنا بخير الحمد لله وكويس، ولكن أنا لسة موجوع لوفاة ابني الغالي عبدالله وبعد وفاته أخدت القرار فورا؛ لأن الوجع اللي جوايا وجع الابن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم الأدوار اللي الناس اتعودت تشوفني فيها، وأنا لسة جوايا الوجع ده، ومقدرش أقول غير الحمد لله”.

وتابع: “أنا مشغول حاليًا بالقراءة ولو اتعرض عليّا عمل معنديش شرط غير إنه يكون ورق وأجر كويس إذا كان هيبقى فيه، لكن غير كده مفيش نفس للشغل، بعد وفاة عبدالله شفت إن التمثيل ملوش لازمة”.

واختتم حسن يوسف: “أنا بشكر كل الناس والجمهور على تعاطفهم معايا وإنهم شاركوني على فقد ابني، وأنا لسة بيجيلي تعازي لحد دلوقتي، وطول عمركم واقفين جنبي ومش مقصرين في تشجيعي وإذا كنت عملت أعمال كويسة فـ ده بفضل تشجيعكم ليّا”.