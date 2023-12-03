يسرا تهنئ ظافر العابدين على نجاح فيلمه وتعلق “نفسي يمثل ويخرج معايا”

على هامش انعقاد مهرجان البحر الأحمر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قامت الممثلة يسرا بتهنئة الممثل ظافر العابدين على نجاح فيلمه الجديد “إلى ابني” والذي يشهد العرض الأول له في المهرجان، وذلك أثناء لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي.

يسرا وظافر العابدين- المصدر: الإعلامية بوسي شلبي عبر انستجرام

وظهرت الفنانة يسرا أثناء التصوير وقامت بتهنئة ظافر العابدين على نجاح فيلمه “إلى ابني” وردت على سؤال الإعلامية بوسي شلبي لها ” ممكن نشوفكوا سوا في عمل قريب” وأجابت يسرا “ياريت أنا نفسي يمثل ويخرج معايا” ليقوم ظافر العابدين بمعانقتها مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالمي، يتواجدون حالياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما أن هناك عدد من الأفلام المشاركة في المهرجان ومن ضمنهم فيلم إلى ابني، وفيلم شماريخ، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى التاسع من ديسمبر لحالي.

ويعد فيلم إلى ابني من تأليف وإخراج وبطولة ظافر العابدين، ويشاركه في البطولة كل من إبراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، بالإضافة إلى الممثل الأردني آدم أبو سخا، والممثلة البريطانية إميليا فوكس، واللبناني السعودي المولد آدم زهر.