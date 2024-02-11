ياسمين وفضيحة المليار جنيه.. الكشف عن مستنقع النصب في عالم التواصل الاجتماعي

تبرز قضية سلمى الغزاوي كأحدث فصول النصب والاحتيال التي تجاوزت المليار جنيه مصري، مخلفة وراءها سلسلة من الضحايا المكلومين، في الوقت الذي تعتبر فيه الشبكات الاجتماعية منبرًا للتعبير والإبداع، ويأتي هذا الحادث ليسلط الضوء على الجانب المظلم لهذه المنصات، حيث يتم استغلال ثقة المتابعين وتحويلها إلى أداة للإثراء غير المشروع، وياسمين أحمد، إحدى الضحايا الجريئات التي تقدمت لتروي تجربتها، تكشف عن كيفية تورطها في شبكة الغزاوي الواسعة، مؤكدة على أهمية الوعي والحذر عند التعامل مع وعود الثراء السريع عبر الإنترنت.

وفي هذا الإطار أثارت قضية النصب جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، و في تصريحات صادمة أدلت بها إحدى ضحايا واقعة نصب كبيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، كشفت الضحية، ياسمين، عن تفاصيل العملية التي أدت إلى خسارة كبيرة للعديد من الأفراد، وفقاً لياسمين، المتهمة بالنصب لم تكن بلوجر كما زُعم، بل استغلت أسماء مشاهير لتنفيذ عمليات نصب بلغت قيمتها 200 مليون جنيه، وليس مليار جنيه كما أشيع سابقاً.

ياسمين أوضحت أن النصابة كانت تجمع الأموال مقابل كوبونات شراء أونلاين، ولكنها فشلت في تسليم هذه الكوبونات في الموعد المحدد، خلال فترة عمل قصيرة استمرت 40 يوماً فقط، تمكنت من جمع مبلغ يقدر بـ100 مليون جنيه، مع العلم أن 2000 فتاة فقط قد تقدمن ببلاغات، مما يشير إلى وجود عدد أكبر من الضحايا.

ومن المحزن أن القصص الفردية للضحايا تعكس حجم اليأس والخسارة، حيث ذكرت ياسمين حالات مؤثرة مثل امرأة باعت مجوهراتها لشراء الكوبون، وأخرى تعرضت للطلاق بسبب الديون المتراكمة، تُظهر هذه الشهادات الحاجة الماسة للضحايا لاستعادة أموالهم، مع تأكيدهم على أن العقاب القانوني للمتهمة ليس كافيًا بالنسبة لهم، بقدر حاجتهم إلى استرداد ما فقدوه.

وكشفت إحدى ضحايا عمليات النصب أن المتهمة سلمى، التي ادعت كونها صيدلانية ومسوقة لماركات عالمية، استغلت سمعتها المزعومة لجذب الضحايا بوعود الربح من استيراد ملابس ومستحضرات تجميل من الإمارات، السعودية، والكويت، بعد تحقيقهم خسائر، اكتشف الضحايا اختفاء كل طرق التواصل معها، مما دفعهم لتقديم بلاغات بالواقعة للشرطة.

وفي ضربة أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والمنوفية من كشف غموض قضية نصب الكترونية كبرى، إثر تلقي مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية بلاغات من مواطنين يعملون في مجال التسويق الإلكتروني عبر موقع “فيس بوك”، الضحايا أفادوا بتعرضهم للنصب من قبل خمسة أشخاص مقيمين بدائرة المركز، حيث تم الاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ99 مليون جنيه، مقابل وعود بشراء ملابس لتسويقها عبر الإنترنت لم تُف بها.

والتحريات المكثفة أثمرت عن تحديد هوية المتهمين وأماكن تواجدهم، وتم ضبطهم في عملية نوعية، عند مواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، مقرين بجمعهم للمبالغ المالية المذكورة تحت زعم استيراد ملابس من الخارج لحساب التجار الإلكترونيين، وترويجهم لعملياتهم التجارية المزيفة عبر “فيس بوك”، إلا أنهم خالفوا الاتفاقيات المبرمة مع ضحاياهم وأقدموا على غلق حساباتهم الإلكترونية لطمس أي أثر يمكن أن يقود لهم.

وقد أحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات الفورية للوقوف على كافة جوانب القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتأتي هذه العملية كتأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وحزمها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية وحماية الأموال العامة.